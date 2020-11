Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Schlägerei in Innenstadt - vier Männer festgenommen

FuldaFulda (ots)

Fulda - Beamte der Polizeistation Fulda nahmen am Dienstagabend (27.10.) nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Rabanusstraße vier Männer fest.

Hintergrund der Auseinandersetzung waren vorangegangene private Streitigkeiten zwischen zwei der Beteiligten, die bereits zu einer Strafanzeige geführt hatten. Am Dienstagabend lauerte sodann eine Gruppe von acht bis zehn Personen den drei Geschädigten aus dem Raum Fulda in Höhe des Jerusalemparks auf und griff sie sofort an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen vorrangig die vier Beschuldigten, ein 30-jähriger und ein 36-jähriger Fuldaer, ein 23-jähriger Petersberger und ein 23-Jähriger aus Frankfurt (Oder), mit dickeren Ästen auf die Geschädigten ein, welchen jedoch letztendlich die Flucht gelang. Zwei der Geschädigten mussten in der Folge ärztlich versorgt werden. Im Rahmen der Fahndung nahmen Beamte der Polizeistation Fulda die vier mutmaßlichen Täter im Bereich des Heertorplatzes fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beschuldigten entlassen. Ein Haftbefehlsantrag wurde durch die Staatsanwaltschaft nicht gestellt, insbesondere da keine Haftgründe vorlagen.

Wer Hinweise bezüglich der weiteren beteiligten Personen geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell