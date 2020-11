Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frau angegriffen; Haus beschmiert

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Frau angegriffen

Alsfeld - Ein Unbekannter griff in der Straße "Alter Zeller Weg" im Bereich der Bahngleise am späten Sonntagabend (01.11.) gegen 23.00 Uhr eine Frau an. Die Frau wurde dabei am Kopf, am rechten Auge, an beiden Handgelenken und am Dekolletee verletzt. Sie wehrte sich und der Täter flüchtete. Die Geschädigte beschreibt den Täter folgendermaßen: Männlich, etwa 1,75 m bis 1,80 m groß, schmal gebaut und südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Haus beschmiert

Herbstein - Unbekannte haben zwischen Montagnacht (2.11.) und Dienstagnacht (3.11.) ein Hakenkreuz auf den Zaun eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Herbstein-Stockhausen gesprüht. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stefanie Burmeister

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell