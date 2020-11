Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Montag (02.11.), gegen 15:20 Uhr, befuhren ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Heldburg und ein 22-jähriger Sprinterfahrer aus Haiger die Bundesstraße 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Fulda. An der Ampel zur Einmündung der Bundesstraße 324 musste der Lkw-Fahrer an der rot zeigenden Ampel anhalten. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende Sprinterfahrer zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Friedewald - Am Dienstag (03.11.), gegen 21:55 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher den in Höhe Heiderain 35 am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Opel Zafira eines 48-jährigen Mannes aus Friedewald und entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell