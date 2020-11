Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baken auf Straße gestellt; Münzbehälter aufgebrochen

FuldaFulda (ots)

Baken auf Straße gestellt

Poppenhausen - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag (3.11.) auf Mittwoch (4.11.) mehrere Baken quer über die Bundesstraße in Poppenhausen-Steinwand gestellt. Die Verkehrssicherheit wurde dadurch erheblich gefährdet; einen Unfall gab es nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Münzbehälter aufgebrochen

Fulda - Zwischen Dienstagnacht (27.10.) und Dienstagmittag (04.11.) brachen Unbekannte gewaltsam die Münzbehälter von zwei Waschmaschinen und zwei Trocknern in der Waschküche eines Studentenwohnheims in der Leipziger Straße auf. Die Münzbehälter und deren Elektronik wurden dabei zerstört. Der Sachschaden beträgt circa 6.000 Euro. Der Wert des Diebesguts 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

