POL-OH: Warnmeldung! Polizei warnt vor Erpressungsmails nach angeblichem Pornokonsum / Erotikdiensten:

Polizeipräsidium Osthessen

Polizei warnt vor Erpressungsmails nach angeblichem Pornokonsum

Erotikdiensten:

Hersfeld - Rotenburg

Warnmeldung!

Polizei warnt vor Erpressungsmails nach angeblichem Pornokonsum / Erotikdiensten:

Aktuelle Vorfälle im Landkreis Hersfeld - Rotenburg

Hersfeld / Rotenburg - In den vergangenen Tagen wurde die Polizei darüber informiert, dass auffällig viele Erpresser-E-Mails im Umlauf sind. In diesen behaupten die Täter, dass sie den Computer und die E-Email-Accounts der Betroffenen gehackt haben und sie beim Besuch von Erotikseiten gefilmt wurden. Dies wird im Anschluss als Druckmittel genutzt, um von den Opfern Geld, meist in Form der Krypto-Währung BITCOIN, zu verlangen. Sollte eine Zahlung nicht erfolgen, wird damit gedroht, das vermeintliche Video zu veröffentlichen.

Ihre Polizei rät:

- Reagieren Sie nicht auf solche E-Mails und öffnen Sie keine angehängten Dateien - die Inhalte sind frei erfunden - Geben Sie keine persönlichen Angaben sowie Zahlungsdaten bekannt - Werden Ihnen Passwörter in den Erpresser-Mails genannt, sollten diese beim entsprechenden Anbieter geändert werden - Wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizei

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.polizei-beratung.de (Gefahren im Internet)

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

