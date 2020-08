Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - Kennzeichen entwendet

Laar (ots)

Bislang unbekannte Täter entwenden zwischen dem 15. und 22. August die Kennzeichen eines Ackerschleppers, der am Schöpperts Diek in Laar abgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

