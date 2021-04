Polizeiinspektion Goslar

Freitag, 09. April 2021

Falsche Polizeibeamte

Goslar - Im Verlauf des Freitags Nachmittag und Abend werden der Polizei mehrere Anrufe bei älteren Mitbürgern gemeldet, bei denen sich unbekannte am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und sich teilweise nach Geldbeträgen und Schmuck erkundigt haben. Zu einem Schadenseintritt ist es jedoch nicht gekommen, da die betroffenen Mitbürger den Betrugsversuch erkannt und das Telefonat rechtzeitig beendet haben. Hinweise über derartige Anrufe nimmt die Polizei Goslar unter (0 53 21) 339-0 entgegen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich bei dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Goslar in der Heinrich-Pieper-Straße entsprechend beraten zu lassen.

Samstag, 10. April 2021

Falschgeld

Langelsheim - Am Samstag Nachmittag wird der Polizei Goslar durch die Mitarbeiterin einer Tankstelle gemeldet, dass ein Kunde versucht habe, mit einem falschen Geldschein zu bezahlen. Dies ist der Mitarbeiterin aufgefallen. Als der Kunde den Geldschein ungläubig zurückforderte und sich ansah, hat er diesen in viele kleine Stücke zerrissen. Anschließend verließ er die Tankstelle. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte er durch die eingesetzte Polizeistreife festgestellt werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld verantworten.

Lautes Liebesspiel ruft Polizei auf den Plan

Goslar - Bereits Anfang der Woche veranlassten vermeintliche Hilferufe dem Bewohner eines Mehrfamilienauses die Polizei zu rufen. Bei der Überprüfung der entsprechenden Wohnung wurde die Tür von einer leichtbekleideten Dame geöffnet, die angab, gerade "etwas Spaß gehabt zu haben". Eine weitere Recherche ergab, dass es sich hier augenscheinlich um sexuelle Dienstleistungen gehandelt hat. Gegen beide Personen wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung gefertigt. Am Samstag kam es in der gleichen Wohnung zu einem ähnlichen Polizeieinsatz. Auch in diesem Fall müssen sich die betroffenen Personen in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

