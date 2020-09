Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Uslar (ots)

37170 Uslar, B 241 zwischen Uslar und Bollensen

Samstag, 26.09.2020; 18:40 Uhr

USLAR (TH) Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen ist es am Samstag, 26.09.2020, gegen 18:40 Uhr, gekommen. Ein 18-jähr. Fahrzeugführer aus einem Uslarer Ortsteil kam mit seinem Pkw auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Alle vier Insassen wurden hierbei leicht verletzt und mit angeforderten Rettungswagen zur vorsorglichen Kontrolle in umliegende Krankenhäuser transportiert. An dem Pkw entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 3000,--- Euro.

