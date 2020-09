Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

37170 Uslar, K 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde

Samstag, 26.09.2020; 14:22 Uhr

USLAR (TH) Am Samstag, 26.09.2020, gegen 14:22 Uhr, ist es auf der K 449 zwischen Wiensen und Bodenfelde zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähr. Motorradfahrer aus Uslar befuhr die K 449 in Richtung Bodenfelde. Hierbei geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt, durch einen Notarzt vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen dem Uniklinikum Göttingen zugeführt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 3000,--- Euro. Die K 449 war während der notärztlichen Versorgung zeitweise für den Verkehr komplett gesperrt.

