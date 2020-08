Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Trunkenheit; Kollision mit Kapellenmauer

Bitburg / Dudeldorf (ots)

Kurz nach Mitternacht befuhr ein 24jähriger Mann mit seinem PKW von der B 50 kommend, die schmale Straße am Aussiedlerhof Eicherhof vorbei, in Richtung Föhringsmühle. In einer Rechtskurve verlor der Mann aufgrund Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab, durchbrach einen Metallzaun und stieß anschließend frontal gegen die Mauer einer Kapelle. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Neben dem erheblichen Schaden an dem PKW entstand Fremdschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-42

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell