Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Junge bleibt in Hundeleine hängen und stürzt - Hundehalterin wird noch gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht eine Hundehalterin, die am Sonntagnachmittag auf der Gustav-Mahler-Straße unterwegs war. Die Frau war dort zwischen 14 und 15 Uhr mit einem Rollator und zwei Hunden auf dem Gehweg unterwegs. Als ein 10-jähriger Junge aus Marl an der Frau vorbeifahren wollte, blieb er an einer Hundeleine hängen und stürzte. Nach Angaben des Jungen kümmerte sich die ältere Frau nicht um den verletzten Jungen. Als er nach Hause kam und seinen Eltern von dem Vorfall erzählte, fuhren sie mit ihm ins Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Es gibt erste Hinweise auf die Hundehaltern, die Ermittlungen dauern aber noch an. Die Frau selbst oder wer Hinweise auf die gesuchte ältere Frau mit den zwei Hunden hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell