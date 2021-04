Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Geldautomat gesprengt - Tatverdächtiger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht wurde, am Bruchweg einen Geldautomat aufzusprengen, kann die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Ermittlungen führten zu einem tatverdächtigen 25-jährigen Mann aus Recklinghausen. Er wurde festgenommen - und noch am Wochenende einem Haftrichtiger vorgeführt. Der 25-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell