Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Polizei sucht Drängler

Möhnesee (ots)

Dienstag (30.Juni), gegen 10.40 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die Straße "Auf der Alm" in Richtung Soest. In Höhe der Zentralen Unterbringungseinrichtung wurde sie, nach eigenen Angaben, so stark von dem Fahrer eines, vermutlich schwarzen Opel Corsa mit Gütersloher Kennzeichen (GT) bedrängt, dass sie weder das Autokennzeichen noch die Motorhaube des nachfolgenden Fahrzeuges im Rückspiegel erkennen konnte. Nach dem Überholvorgang scherte der, circa 40 bis 50-jährige Autofahrer mit dunklen Haare, so eng ein, dass das von ihm überholte Fahrzeug abbremsen musste. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen dem Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Fahrer machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

