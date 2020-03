Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach - Bodman-Ludwigshafen) Geöffnete Friseurbetriebe (21.03.2020)

Landkreis Konstanz (ots)

Die Betreiber von zwei in Stockach und Bodman-Ludwigshafen ansässigen Friseurbetrieben waren am Samstagvormittag offensichtlich noch nicht darüber informiert, dass die Geschäftsschließungen nach der sogenannten Corona-Verordnung auf ihr Handwerksleistungen ausgedehnt worden ist. In beiden Geschäften zeigten sich die Inhaber kooperativ und stellten nach entsprechender Aufforderung den Betrieb ein. Gleichwohl leitete das Polizeirevier Stockach gegen die Geschäftsinhaber Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

