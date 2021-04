Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Ein an der Dimker Allee in Wulfen-Barkenberg abgestellter weißer Opel-Transporter ist von Unbekannten aufgebrochen worden. Tatzeit: zwischen Donnerstag, 22. April, 16:15 Uhr und Freitag, 08:00 Uhr. Der oder die Täter stahlen eine Werkzeugkiste.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen unbekannte Täter das Fenster zu einem Kindergarten an der Dülmener Straße ein. Die Räume im Gebäude wurden geöffnet und nach Beute durchsucht. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag eine Wohnungstür an der Bonifatiusstraße auf. In der Wohnung zerstörten sie einen Großteil der Einrichtung. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Eine Zeugin konnte die Tatverdächtigen beschreiben: Person 1: männlich, ca. 175-180 cm groß, normale Statur, trug eine dunkle Jacke Person 2: männlich, ca. 165-170 cm groß, normale Statur, trug eine helle Jacke Die Täter sollen eine schwarze Tasche mit sich geführt haben.

Gladbeck

Unbekannte Täter sind am Samstag, 24. April, im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 21.35 Uhr in eine zurzeit unbewohnte Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Friedensstraße in Gladbeck eingebrochen. Der oder die Täter hatten die Wohnungstür aufgebrochen, einen Fernseher sowie Haushaltsgeräte gestohlen.

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Wiesmannstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus der Wohnung entwendet. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Marl

In der Nacht zu Montag, gegen Mitternacht, brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Breddenkampstraße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein um ins Gebäude zu gelangen. Anschließend entwendeten sie Tabakwaren. Eine Zeugin sah zwei Männer flüchten.

Personenbeschreibung: ca. 25-30 Jahre alt, sprachen deutsch, einer der Täter korpulent - dieser sei bekleidet gewesen mit einer roten Sweatshirtjacke mit Kapuze, welche er auf dem Kopf trug

Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell