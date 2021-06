Polizei Hagen

POL-HA: Raub

Hagen-Haspe (ots)

Am 19.06.2021, gegen 17:45 Uhr, kam es an einer Haltestelle in der Straße Büddinghardt in Hagen Haspe zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 61jährigen Hageners. Der Mann hatte an der Haltestelle gewartet, als ein Pärchen auf ihn zugekommen sei. Die Frau habe den 61jährigen um Kleingeld angebettelt, woraufhin dieser seine Geldbörse herausgeholt habe. Plötzlich habe die Frau ihn an den Schultern festgehalten und der Mann habe dem 61jährigen die Geldbörse entrissen. Bevor beide Täter zu Fuß in Richtung Haspe Zentrum flüchteten, hatte man dem Geschädigten noch den Gehstock entrissen und den 61jährigen zu Boden gestoßen. Mit Hilfe zweier zufällig vorbeikommender Mitarbeiter der Stadt Hagen konnte die Frau nach kurzer Nacheile gestellt werden. Der Begleiter wurde nicht mehr angetroffen. Die Geldbörse konnte mit Inhalt auf der Stra0ße aufgefunden werden. Der 61jährige blieb unverletzt. Die 37jährige Täterin aus Hagen wurde vorläufig festgenommen. Nach dem 38jährigen Begleiter wird noch gefahndet.

