POL-GS: Pressemeldung PI Goslar

Wohnhauseinbruch in Hahndorf

Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Försterbergstraße in Hahndorf ein. Sie überstiegen zunächst einen Zaun und gelangten dann an die Gebäuderückseite. Dort brachen sie letztendlich eine Balkontür auf und kamen so in das Gebäude. Hier wurden sämtlichen Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck und Besteck entwendet. Verdächtige Beobachtungen können an die Polizei Goslar, 05321/339-0, gemeldet werden.

