Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Apothekeneinbruch in Goslar

Goslar (ots)

In der Zeit zwischen dem Geschäftsschluss am Samstagmittag bis zur Öffnung am Montagmorgen brachen unbekannte Täter in die Gilden-Apotheke in der Breiten Straße in Goslar ein. Die Täter verschafften sich über eine Hintereingangstür gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume. Entwendet wurden offensichtlich Arzneimittel. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verdächtige Beobachtungen bitte bei der Polizei Goslar, Tel.: 05321/339-0, melden.

