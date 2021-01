Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Goslar (ots)

Am Freitag, 29.01.2021 parkte eine Fz.-Führerin gegen 10:00 Uhr ihren weißen Citroen am Fahrbahnrand der Kleinen Bergstraße in 38700 Braunlage, gegenüber der Hausnummer 5. Als sie am Sonntag, 31.01.2021 gegen 10:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte, stellte sie eine erhebliche Beschädigung am linken hinteren Kotflügel (Fahrerseite) fest. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Braunlage bittet etwaige Zeugen des Vorfalles oder wer sachdienliche Hinweise machen kann, sich unter (05520) 9326-0 zu melden.

