Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zeugen nach Vorfall auf Borkener Straße gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Borkener Straße/B224 hat es im Bereich der Brücken (über Lippe und Kanal) einen versuchten Raub gegeben. Ein 32-jähriger Mann aus Bochum war dort zu Fuß unterwegs. Nach eigenen Angaben sei plötzlich, gegen 21.30 Uhr, ein unbekannter Mann aus einem Auto ausgestiegen und habe ihn angesprochen. Direkt danach habe der Mann ihn geschlagen und versucht, ihm das Handy wegzunehmen. Anschließend sei der Mann in einen schwarzen Renault Megane gestiegen und weggefahren. Das Kennzeichen konnte sich der 32-Jährige nicht merken. Bei dem Angriff wurde er leicht verletzt. Den unbekannten Täter konnte er nur grob beschreiben: demnach war der Mann groß und hatte ein Tattoo an der Hand. Außerdem soll er arabisch gesprochen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und/oder Angaben zu dem Tatverdächtigen bzw. dem Auto machen können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

