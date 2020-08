Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Dunkler KIA Niro von Parkplatz gestohlen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die auf dem Parkplatz des Chemieparks an der Paul-Baumann-Straße einen PKW-Diebstahl mitbekommen haben. Unbekannte Täter haben den blau-schwarzen KIA Niro am Mittwoch zwischen 7 und 16.30 Uhr gestohlen. Der Kombi mit GE-Kennzeichen stand nach Angaben des Fahrers am Parkplatz 9, in der dritten Reihe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell