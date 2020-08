Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: KORREKTUR - Autofahrer fährt bei Flucht vor der Polizei ins Hafenbecken

Flensburg (ots)

In der eben versandten OTS ist das Alter des Fahrers falsch genannt. Der Fahrer ist 39 Jahre alt.

In der Nacht zu Dienstag (04.08.20) sollte in der Schiffbrücke in Flensburg der Fahrer eines Ford Fiestas kontrolliert werden. Dieser war gegen 00:00 Uhr wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Der Wagen fuhr dann auf den Parkplatz in Höhe Nordertor und hielt wenige Meter vor der Hafenkante. Nachdem die Beamten den Streifenwagen verlassen hatten, beschleunigte der Fiestafahrer und fuhr in das Hafenbecken.

Der Wagen trieb zunächst auf dem Wasser. Der Fahrer weigerte sich zunächst den Wagen zu verlassen. Nachdem Wasser in das Fahrzeug eindrang und es zu sinken drohte, verließ der Mann den Wagen durch das Seitenfenster. Die eingesetzten Kräfte warfen ihm einen Rettungsring zu. Ein Beamter sprang in den Hafen und brachte den Mann an die Kaikante. Dort wurde er von weiteren Kräften an Land gebracht und von Rettungskräften versorgt.

Der 39-jährige Mann war alkoholisiert. Er befand sich zudem in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde nach der Entnahme einer Blutprobe in ein Psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Die Bergung des Fiestas ist für den heutigen Tag vorgesehen.

