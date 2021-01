Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Seesen - Pressebericht vom 30.01.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall - Seesen

Am Freitag, den 29.01.21, ereignete sich am frühen Nachmittag auf der Braunschweiger Straße in Seesen ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 74-jährige Frau aus Seesen geriet mit ihrem Pkw infolge Unachtsamkeit oder körperlicher Mängel nach links und fuhr über eine Verkehrsinsel (sog. Querungshilfe / Fußgängerfurt). Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.750,-EUR. Unbeteiligte wurden glücklicherweise nicht gefährdet oder geschädigt.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, den 29.01.2021, wurde einer 83-jährigen Frau aus Seesen die Geldbörse aus einem mitgeführtem Stoffbeutel entwendet. In dieser befanden sich diverse Dokumente und eine größere Summe Bargeld. Die Tat ereignete sich während des Einkaufs in einem Supermarkt an der Braunschweiger Straße in Seesen zwischen 13:15 und 14:00 Uhr. Die Geschädigte bemerkte das Fehlen der Börse erst an der Kasse. Täterhinweise liegen nicht vor. Glücklicherweise wurde unmittelbar vor dem Einkauf die Mietkaution durch die Geschädigte an die Vermieter in bar entrichtet, sonst wäre der Schaden weitaus höher ausgefallen.

Vermeintlicher Dachstuhlbrand in Seesen

Am 29.01.2021 wurde gg. 23:00 Uhr ein Dachstuhlbrand in einem Seesener Ortsteil gemeldet. Der Meldende hatte einen Lichtschein festgestellt und angenommen, dass der Dachstuhl des Hauses in Flammen stehen würde. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte kurz darauf Entwarnung gegeben werden. Auf einem Balkon wurde durch die Bewohner eine Feuerschale betrieben, so dass die Einsatzkräfte wieder einrücken konnten.

Verkehrsunfall im Bereich Wallmoden

Am Freitag, den 29.01.2021, befuhr in der Mittagszeit der 22-jährige Fahrer eines internationalen Paketdienstes mit seinem Kleintransporter die K 67 von Alt Wallmoden in Richtung Sehlde. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam links von der Fahrbahn ab. Dort streifte der Sprinter einen Mast und einen Baum. Durch Gegenlenken geriet das Fahrzeug letztlich nach rechts, kam dort nochmals von der Fahrbahn ab und blieb mit Totalschaden auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

