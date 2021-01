Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 29.01.2021

Goslar (ots)

Diebstahl

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Stettiner Straße die beiden Kennzeichen eines abgestellten PKW. (som)

Diebstahl

Am Donnerstag, 28.01.2021, gegen 14.20 Uhr, kam es vor einem Supermarkt an der Braunschweiger Straße zu dem Diebstahl einer Handtasche. Diese hatte eine 73jährige Seesenerin nach ihrem Einkauf im Einkaufswagen vergessen. Verdächtigt wird ein 38 Jahre alter Mann aus Seesen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. (som)

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 28.01.2021, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 19jähriger Mann aus Hahausen mit seinem PKW die obere Jacobsonstraße aus der Bismarckstraße kommend in Richtung Lautenthaler Straße. In Höhe einer dortigen Pizzeria fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 48jährigen Seeseners auf. Infolge des Aufpralls überschlug sich der PKW des Verursachers und blieb auf dem Dach liegen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 12.000 Euro. Der Mann aus Hahausen und dessen 19jährige Beifahrerin aus Kirchberg wurden bei dem Unfall leicht verletzt. (som)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell