Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Unfallflucht

An einem in Clausthal, Zellbach, in Höhe Altenheim, geparkten weißen VW-Bus wurde am Mittwoch, d. 27.01.2021, zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr, der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgefahren. Das unbekannte Verursacherfahrzeug fuhr danach weiter, ohne dass sich Fahrer oder Fahrerin um den entstandenen Schaden gekümmert haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 / 94110-0. /Krz.

