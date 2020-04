Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale und umweltgefährdende Abfallentsorgung

Dockweiler (ots)

Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 04.04.2020 mitgeteilt wurde, kam es im Tatzeitraum 21.03.2020 bis 29.03.2020 zu einer illegalen und umweltgefährdenden Abfallentsorgung im Bereich des Parkplatzes "Sauerbrunnen" an der Landstraße 68 von Daun-Waldkönigen kommend in Richtung Dockweiler.

Durch bisher unbekannte Täter wurden hier mehrere alte Elektroartikel im Waldgebiet am beschriebenen Parkplatz illegal entsorgt.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



