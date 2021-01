POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 27.01.2021.

Polizeiinspektion Goslar

Gartenlauben aufgebrochen.

Goslar. In der Zeit von Freitagmittag, 12.00 Uhr, bis Sonntagmittag, 13.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in zwei auf dem Gelände des Kleingartenvereins Oker im Stadtstieg befindliche Lauben ein und entwendeten diverse Garten- und Handwerkergerätschaften. Bei den Taten entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Zwergkaninchen gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 12.10 und 12.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Zwergkaninchen aus dem Freigehege im Garten eines Reihenhauses in der Kneippstrasse. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

In leerstehendes Gebäude eingedrungen.

Seesen. In der Zeit von Montag, 18.01.21, 12.00 Uhr, bis Montag, 25.01.21, 11.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das leerstehende Klinikgebäude in der Lautenthaler Strasse ein, öffneten mehrere Zwischentüren, versuchten darüber hinaus vergeblich, einige verschraubte Fenster zu öffnen, und sprühten offenbar mittels Trockenshampoo u.a. die Zahl 88 und zwei Hakenkreuze an die Glasscheiben des ehemaligen Empfangsbereichs. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

