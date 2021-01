Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 26.01.2021

Goslar (ots)

Unfall durch Schneeglätte

Am Di., 26.01.21, 06.35 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Bad Harzbuger mit seinem Pkw VW die L 500, Schladen i.R. Neuenkirchen. Im Verlauf einer Kurve kam er auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte an einen Straßenbaum. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von ca 6000 Euro am Pkw. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

