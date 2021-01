Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen 26.01.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die Bundesstraße 243 in Fahrtrichtung Seesen. In Höhe der Auffahrt Münchehof touchierte er beim Überholen den einen in gleicher Richtung fahrenden PKW im Bereich des linken Aussenspiegels. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Brand von Müllsäcken

Auf dem Osterfeuerplatz im Ortsteil Engelade wurden durch einen bislang unbekannten Verursacher diverse Säcke mit Hausmüll unrechtmäßig entsorgt. Diese Säcke gerieten schließlich in Brand und wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Engelade und Seesen gelöscht. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an. Insbesondere die illegale Entsorgung von Hausmüll stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Im Falle des Inbrandsetzen dieser Säcke steht eine vollendete Straftat im Raum.

Sachbeschädigung an PKW

Im Zeitraum des 21.01. - 25.01.2021 wurde in der Posener Straße in Seesen, ein ordnungsgemäß abgestellte PKW durch bislang unbekannte Täter zerkratzt.

Verkehrsbeeinträchtigungen durch Schneefall

In den frühen Morgenstunden des 26.01.2021 war das Befahren der Bundesstraße 243 in Fahrtrichtung Osterode für den Schwerlastverkehr nicht möglich. Bereits an der Steigung zum Parkplatz Am Ziegenberg stellten sich die LKW aufgrund der Straßenglätte quer zur Fahrbahn. Der Schwerlastverkehr wurde schließlich ab Höhe der Ausfahrt Kirchberg umgeleitet.

Zeugen die Angaben zur Tat oder der Täterschaft machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05381-9440 zu melden.

