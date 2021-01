POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 25.01.21

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 25.01.21

Goslar

Einbruchsdiebstahl

Am Samstag zeigte ein 58-jähriger Seesener einen Einbruch in seine Gartenlaube im Bereich der Braunschweiger Str. an. Ein bislang unbekannter Täter war im Zeitraum vom 22.12.20 bis zum Tag der Anzeigenerstattung in die Laube eingebrochen und hatte drei Getränkedosen entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 100 Euro beziffert.

Hausfriedensbruch

Durch einen 23-jährigen Seesener wurde am Sonntag Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch bei der Polizei erstattet. Offensichtlich hatte ein 26-jähriger Mann aus Seesen das eingezäunte Grundstück des Wohnhauses unberechtigt betreten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

