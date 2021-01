Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar In der Zeit vom Samstag, 23.01.21, 18:00- Sonntag 24.01.21 13:00 Uhr

Goslar (ots)

Ruhestörung:

In der Nacht zum Sonntag, gegen 23:30 Uhr, kam es zu einer Ruhestörung durch das Abspielen lauter Musik im Stadtteil Jürgenhohl. Die 26- jährige Verursacherin wurde zur Ruhe ermahnt und zeigte sich einsichtig, so dass keine weiteren Maßnahhmen erforderlich waren. Auch wurde daher polizeilich keine Anzeige eingeleitet.

Sachbeschädigung am Odeon Theater:

Am gestrigen Samstag wurde eine Sachbeschädigung am "Odeon Theater" in der Bismarkstraße in Goslar angezeigt. Dabei wurden zwei Glasscheibeneinsätze einer Gebäudeseitentür vermutlich durch Einwerfen oder Einschlagen beschädigt. Die Tat dürfte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereigneet haben. Da der oder die Täter zur Zeit unbekannt sind, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter Tel. 05321-339-0 in Verbindung zu setzten.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar

