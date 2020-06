Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Traktoranhänger mit Heuballen kippt um

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein Traktor mit Anhänger die L477 von Thaleischweiler in Richtung Biebermühle. Der Anhänger war beladen mit Heuballen. Beim Linksabbiegen kippte der Anhänger um und verlor seine gesamte Ladung. Durch die herabfallenden Heuballen wurde die Leitplanke beschädigt. Auch am Anhänger entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke zeitweise gesperrt werden, da die Heuballen neu verladen und der umgestürzte Anhänger aufgerichtet werden mussten. /piwfb

