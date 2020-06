Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein mit Pkw unterwegs

Höheischweiler (ots)

Am späten Dienstagabend wurde in der Hauptstraße in Höheischweiler durch die Polizei ein Pkw-Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Auch wird sich die Fahrzeughalterin wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaub-nis verantworten müssen. / piwfb

