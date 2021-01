Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 22.01.2021, 12 Uhr, bis 23.01.2021, 12 Uhr

Goslar (ots)

Am Freitag, den 22.01.2021, kam es gegen 13:55 Uhr in der Altdammer Straße, in Höhe Haus Nr. 1, zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen zwei männlichen Personen, 20 und 30 Jahre alt, zunächst zu verbalen Streitigkeiten.

Im weiteren Verlauf soll der 30-Jährige den 20-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen und später getreten haben. Das Opfer musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Goslar unter 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Chr. Schulze, POK

