Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachmeldung zum Pressebericht PK Bad Harzburg vom 23.01.21

Goslar (ots)

Unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges/ Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich bislang unbekannte Täter zu den Parkplätzen am Vienenburger See, Schacht I. Dort schlugen sie an einem abgestellten weißen Opel Sprinter eine Seitenscheibe ein. Anschließend starteten sie das Fahrzeug auf unbekannte Weise und fuhren auf den Parkplätzen bzw.der Wiese umher. Hierbei touchierten sie einen Baum und beschädigten mehrere Verkehrszeichen. Letztendlich fuhren sie das Fahrzeug linksseitig der dortigen Brücke in die Radau. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Vienenburg geborgen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Bad Harzburg oder die Polizei Vienenburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell