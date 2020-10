Polizei Düsseldorf

POL-D: "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Polizei gibt praktische Tipps zum Einbruchschutz - Sichern lohnt sich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Pünktlich zur dunklen Jahreszeit zeigt die Düsseldorfer Polizei anlässlich des landesweiten Aktionstags "Riegel vor! Sicher ist sicherer.", wie sich Düsseldorfer nachhaltig vor Einbrechern schützen können.

"Ich appelliere an alle Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger: Machen Sie mit! Sichern Sie Ihre Wohnung, seien Sie ein wachsamer Nachbar und rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen den Notruf 110 an", betont Polizeipräsident Norbert Wesseler. Das sind praktische Maßnahmen gegen Einbrecher, die gerade jetzt im Schutz der Dunkelheit wieder besonders aktiv werden. Doch dank technischer Sicherungen bleiben viele Einbrüche im Versuchsstadium stecken. Das zeigt, dass sich Sichern lohnt.

Daher sensibilisiert die Düsseldorfer Polizei im Rahmen des landesweiten Aktionstags die Bürgerinnen und Bürger der Stadt für das Thema. Unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen finden auch in diesem Jahr Informationsveranstaltungen zum Thema Einbruchschutz statt: Am Samstag, dem 24. Oktober, öffnet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle eigens in der Zeit von 9 bis 16 Uhr die Türen. Die Spezialisten des Präventionskommissariats erläutern dann den Einsatz von praktischen Sicherungen an Häusern und Wohnungen.

Am Sonntag, dem 25. Oktober 2020, informieren die Beamtinnen und Beamten die Düsseldorfer Bürger mit einem Infostand vor der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr sind nicht nur Kirchenbesucher eingeladen zu erfahren, wie Einbrecher vorgehen und wie man sich erfolgreich schützen kann.

Die Termine im Überblick: Samstag, 24. Oktober 2020, 9 bis 16 Uhr, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Luisenstraße 2, 40215 Düsseldorf

Sonntag, den 25. Oktober 2020, 9 bis 12 Uhr, Infostand vor dem Café der Johanneskirche, Martin-Luther-Platz 39, 40212 Düsseldorf

Weitere Informationen erhalten Sie unter den folgenden Links: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell