POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 23.01.2021

Trunkenheit im Verkehr

Am späten Freitagabend wurde der hiesigen Dienststelle mitgeteilt, dass ein Bekannter mit seinem Pkw bei seiner Lebensgefährtin erschienen sei. Der Meldende teilte weiterhin mit, dass dieser betrunken gewesen sei und er ihn am Wegfahren hindern wollte. Vor Eintreffen der Polizei habe sich der Bekannte dennoch mit seinem Pkw entfernt. Die Halteranschrift wurde anschließend aufgesucht und das benannte Fahrzeug stand vor dem Haus. Der 30jährige Halter wurde aufgesucht. Dieser gab an, nicht an der Anschrift des Zeugen gewesen zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,11 o/oo. Der Betroffene wurde der hiesigen Dienststelle zugeführt. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfälle

Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 91jähriger Mann aus Goslar mit seinem Pkw Daimler die B 241 von Goslar in Richtung Vienenburg. Hierbei wurde er von einem 36jährigen Mann aus dem Harzkreis mit einem Pkw Hyundai überholt. Im Anschluß wollte der 91jährige den anderen Fahrer zur Rede stellen. Dieser hatte an der dortigen Baustellenampel bei Rotlicht angehalten. Der 91jährige verschätzte sich nun beim Bremsvorgang und fuhr nahezu ungebremst auf den Pkw Hyundai auf. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf 17500 Euro geschätzt. Die Beifahrerin des 91jährigen sowie der Fahrer des Hyundai wurde bei dem Aufprall verletzt. Die B 241 wurde im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt, der Verkehr abgeleitet.

Am Freitagabend befuhr eine 57jährige Vienenburgerin mit ihrem Pkw Citroen die Goslarer Straße in Vienenburg. Hierbei stieß sie mit der rechten Fahrzeugseite gegen den Pkw Opel einer 30jährigen Vienenburgerin, der dort vor einem Imbiss stand. Hierbei entstand am Pkw Opel ein geschätzter Schaden von 3500 Euro. Die 57järige entfernte sich dann von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Angaben zu ermöglichen. Sie wurde im Nachgang ermittelt und an ihrer Anschrift aufgesucht. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Freitagmittag befuhr ein 18jähriger Fahranfänger aus Bad Harzburg die K 25 von Immenrode in Richtung Probsteiburg. Im Kreuzungsbereich zur B 241 übersah er infolge Unachtsamkeit den Pkw Seat ein 46jährigen Goslarerin, die die B 241 in Richtung Vienenburg befuhr. Es kam zu Zusammenstoß der Fahrzeug. Ein Person wurde beim Unfall verletzt, an den Fahrzeugen entand ein Schaden von ca. 7000 Euro.

Am Freitagnachmittag erschien ein 55jähriger Vienenburger in hiesiger Dienststelle um eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Der Meldende hatte seinen roten Pkw VW am Freitag vor einer Woche in Immmenrode in der Crusiusstraße im Bereich des Wendeplatzes abgestellt. Als er sein Fahrzeug am heutigen Tag wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass dieses an der rechten hinteren Fahrzeugecke (Stoßfänger)verschrammt ist. Vermutlich stieß ein anderer Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken gegen den Pkw. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg oder die Polizeistation Vienenburg.

Wagener, POK

