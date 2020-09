Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Raub in Warburg-Rimbeck - Fußgänger erheblich verletzt

Warburg (ots)

Ein Rimbecker wurde auf dem Heimweg niedergeschlagen, beraubt werden konnte er nicht. Am 14.09.2020 befand sich ein Mann aus Rimbeck zwischen 20:15 Uhr und 21:10 Uhr auf dem Diemelweg in Warburg-Rimbeck. In dem Zeitraum wurde der Rimbecker auf der dortigen Brücke von einem oder mehreren Personen niedergeschlagen. Der oder die Täter versuchten noch, den auf den Boden gestürzten Mann zu berauben. Dies gelang nicht. Mit einer stark blutenden Kopfwunde ging der Mann nach Hause und verständigte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem versuchten schweren Raub machen können und bittet um telefonische Hinweise unter der Rufnummer 05641/78800. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell