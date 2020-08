Polizei Paderborn

POL-PB: Leicht verletzter Fahrer nach Auffahrunfall

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich des Berliner Rings mit dem Ludwigsfelder Ring und der Bad Driburger Straße hat sich ein Autofahrer am Mittwochmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Der 65-jährige Fahrer eines VW Tiguan war gegen 09.05 Uhr auf dem Berliner Ring in Richtung Ludwigsfelder Ring unterwegs. Im Kreuzungsbereich erkannte er den Smart eines 61-Jährigen zu spät, der an einer roten Ampel hielt. Der VW Tiguan fuhr von hinten auf. Der Fahrer des Smart wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten nicht abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei 4.000 Euro.

