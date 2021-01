POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Streit führt zu beschädigter Kindergartentür, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 05.01.2021, 00:30 Uhr

(wie) In der Nacht zum Dienstag kam es in der Klarenthaler Straße in Wiesbaden zu einem lautstarken Streit zwischen einem 18-jährigen Mann und seiner Freundin. Im Laufe dieses Streites schlug der 18-Jährige gegen die Tür einer Kindertagesstätte und beschädigte den Glaseinsatz der Tür. Hierbei wurde er selbst an der Hand verletzt. Die Polizeistreife konnte den Streit schlichten und nahm den Sachverhalt auf. Es wurde Strafanzeige erstattet.

2. Schlägerei am Schnellrestaurant, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 04.01.2021, 19:20 Uhr

(wie) Am Montagabend gerieten zwei junge Männer an einem Schnellrestaurant in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden aneinander. Der Streit eskalierte schnell und es kam zu einer Schlägerei. Hierbei Schlugen sich die Streithähne gegenseitig mit den Fäusten ins Gesicht und verletzten sich dabei. Das Eintreffen der Polizei beendete den Streit schnell. Nun müssen sich die jungen Männer wegen den gegenseitig zugefügten Körperverletzungen verantworten.

3. Streit über Mund-Nasen-Bedeckung endet mit Spuckerei, Wiesbaden Nordenstadt, Ostring, 04.01.2021, 14:26 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag kam es in einem großen Supermarkt in Nordenstadt zu einem Streit über das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen. Im Laufe der Auseinandersetzung sollen sich die Beteiligten gegenseitig geschlagen und teilweise auch angespuckt und angehustet haben. Ein Ladendetektiv konnte die Streitenden bis zum Eintreffen der Polizei trennen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, die Angaben zum Ablauf des Sachverhaltes geben können, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Betrunkener randaliert und landet im Polizeigewahrsam, Wiesbaden, Luisenplatz und Taunusstraße, 04.01.2021, 18:25 Uhr

(wie) Am Montagabend informiert eine Zeugin die Polizei über einen 31-jährigen Mann, der am Luisenplatz die winterlichen Lichtinstallationen beschädigen würde. Die entsandte Streife konnte den alkoholisierten Mann anhalten und kontrollieren. Da an den Lichtinstallationen keine Beschädigungen zurückblieben, wurde der 31-Jährigen zunächst vor Ort entlassen. Nachdem dieser aber später in der Taunusstraße wieder auffiel, indem er gegen verschiedene Türen trat und schlug und nun stark alkoholisiert war, wurde er zur Verhinderung von weiteren Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Während der Durchsuchung seiner Habseligkeiten wurde noch eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt.

5. Omnibus auf Bauernhof aufgebrochen und beschädigt, Wiesbaden Nordenstadt, Breckenheimer Weg, 31.12.2020 bis 04.01.2021

(wie) Am Montag stellte der Besitzer eines landwirtschaftlichen Hofgutes fest, dass der dort abgestellte Omnibus aufgebrochen und im Innenraum beschädigt wurde. Diesen hatte er zuletzt an Silvester kontrolliert. Im Bus konnten die Überreste von Silvesterknallern und Feuerwerk aufgefunden werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Enkeltrickbetrug gescheitert, Oestrich-Winkel, Montag, 04.01.2021, 11:30 Uhr (pu)Auf das Geld einer Seniorin hatte es ein Betrüger am Montagvormittag in Oestrich-Winkel abgesehen. Der Unbekannte rief die 86-Jährige an und gab sich als Verwandter aus, der aufgrund eines Autounfalles dringend einen hohen Geldbetrag benötige. Glücklicherweise fiel die Seniorin nicht auf den Trick herein, der Betrüger ging leer aus. Vorsicht, Enkeltrick! Sollten sich Verwandte oder Bekannte melden, die die Auszahlung von Bargeld verlangen, ist eine Überprüfung der Angaben unbedingt erforderlich. Dazu können Familienangehörige, aber auch Nachbarn und Freunde, zu Rate gezogen werden. Die Täter versuchen immer wieder Druck auf die Betroffenen auszuüben, um eine schnelle Auszahlung zu erwirken. In vielen Fällen erscheint dann ein Komplize des Täters an der Wohnungstür, um das Geld in Empfang zu nehmen. Solche unbekannten Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen, geschweige denn Bargeld an sie ausgehändigt werden. Die Angerufenen sollten in Verdachtsfällen unbedingt sofort die Polizei benachrichtigen, da das in den meisten Fällen die einzige Chance ist, die Täter festzunehmen. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei in der Broschüre "Der goldene Herbst" für Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de).

