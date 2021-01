Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung für den Rheingau-Taunus-Kreis vom 04.01.2021

WiesbadenWiesbaden (ots)

1. 29-Jähriger nach Hinweis auf Fehlverhalten geschlagen worden, Idstein, Wiesbadener Straße, Samstag, 02.01.2021, 16:20 Uhr

(pu)Nach einem Hinweis auf falsches Überqueren eines Zebrastreifens wurde ein 29-Jähriger am Samstagnachmittag von einem Unbekannten in Idstein gegen den Kopf geschlagen. Der 29-Jährige hatte gegen 16:20 Uhr mit einer Zeugin in einem Pkw die Friedensstraße in Richtung Wiesbadener Straße befahren. Auf Höhe eines Denkmals an der Wiesbadener Straße gingen zwei Frauen und ein Mann, einen wenige Meter weiter liegenden Zebrastreifen nicht beachtend, vor dem Pkw über die Straße. Die Zeugin betätigte daraufhin die Hupe, was den Mann in der Dreiergruppe dazu veranlasste, gegen ihr Fahrzeug zu treten. Als der 29-Jährige nun aus dem Fahrzeug ausstieg, zog der unbekannte Mann unvermittelt seine Jacke aus und schlug ihm gegen den Kopf. Anschließend flüchteten die drei Unbekannten in Richtung der Idsteiner Innenstadt. Die Dreiergruppe wurde wie folgt beschrieben: Der Mann sei ca. 20 Jahre alt und schlank. Er habe blonde kurze Haare und sei etwa 1,70m bis 1,75m groß. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Kapuzenpullover der Marke "Alpha Industries" und Boots. Seine erste Begleiterin sei ca. 17-20 Jahre alt und von kräftiger Statur. Sie habe schwarze Haare und sei 1,60m bis 1,65m groß. Zur zweiten Begleiterin ist nur bekannt, dass sie von schmaler Statur sei und dunkle Haare habe.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, werden Sie gebeten, sich unter 06126/9394-0 bei der Polizeistation Idstein zu melden.

2. Verkehrsunfall an Fußgängerüberweg mit einem Verletzten, Idstein, Limburger Straße, 02.01.2021, 14:18 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag kam es in Idstein auf der Limburger Straße an einem Fußgängerüberweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Der PKW-Fahrer touchierte den Fußgänger auf dem Zebrastreifen mit Außenspiegel und Fahrzeugseite, der Fußgänger wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

