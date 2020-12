Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Nochmal Glück gehabt

Fulda (Hessen)Fulda (Hessen) (ots)

Riesen Glück hatte heute, gegen 11 Uhr, ein 53-Jähriger im Bahnhof Fulda. Der Mann war nur kurz aus dem Zug gestiegen um auf dem Bahnsteig eine Raucherpause einzulegen. Als sich die Türen des ICE schlossen und der Zug Richtung Würzburg losfuhr, geriet der Rumäne in Panik. Da sein Gepäck noch in dem ICE war, versuchte er durch Schläge an die Scheibe und laute schreie den Zug aufzuhalten. Dies brachte jedoch keinen Erfolg und so hielt er sich außen am Zug fest.

Bahnmitarbeiter bemerkten den Mann und der ICE konnte nach einigen hundert Metern gestoppt werden. Das Zugpersonal öffnete die Türen und lies den 53-Jährigen einsteigen. Danach setzte der Zug seine Fahrt fort.

Im Bahnhof Würzburg wurde der Mann jedoch schon von Beamten der Bundespolizei erwartet.

Zum Glück verletzte sich bei der Aktion niemand.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel leitet gegen den 53-jährigen Rumänen ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell