POL-KS: Folgemeldung zum Brand in der Wolfhager Straße: Kripo geht von Brandstiftung aus

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 12.01.2020, um 00:04 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/448929 veröffentlichte Erstmeldung.)

Kassel-Rothenditmold:

Nachdem es am Samstagabend, gegen 21:25 Uhr, zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfhager Straße 90 kam, haben die Kriminalbeamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Montag die Ermittlungen zur Ursache an der Brandstelle fortgesetzt. Die Beamten gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass eine vorsätzliche Brandstiftung vorliegt.

Das Feuer war in einem Keller des Mehrparteienhauses ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung mussten alle Bewohner das Gebäude verlassen und anschließend in eine Ersatzunterkunft gebracht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch die schnellen Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehr konnte zwar ein Übergreifen des Brandes auf die anderen Stockwerke verhindert werden, allerdings wurde das Treppenhaus stark verrußt. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Kriminalbeamten des K 11 auf rund 20.000 Euro. Derzeit ist das Haus unbewohnbar.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise, insbesondere auf den mutmaßlichen Täter, geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

