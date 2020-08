Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Misslungene Flucht nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Männer haben am Dienstag, 4. August, versucht zu flüchten: erfolglos. Zunächst hatten Zeugen beobachtet, wie die Männer an der Josef-Wiefels-Straße in einem Garten gegen 20 Uhr ein Fahrradschloss aufdrehen wollten. Die Zeugen handelten vorbildlich und verständigten die Polizei. Allerdings wurden sie von den Tatverdächtigen bemerkt, die daraufhin in Richtung Stadtmitte flüchteten. Ein 35-jähriger Hammer folgte den Tatverdächtigen und konnte einen Verdächtigen an der Eylertstraße festhalten. Der zweite Tatverdächtige lief weiter in Richtung Südstraße. Er konnte später von der Polizei gestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Hammer und einen 18-jährigen Hammer. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell