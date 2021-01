Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 25.01.2021

Goslar (ots)

Liebenburger leistet der Polizei Widerstand und kommt in Polizeigewahrsam

Am Fr. 22.01.2021, 18.45 Uhr, randalierte ein 40-jähriger Mann aus Liebenburg in einem Mehrfamilienhaus herum und ließ sich durch die alarmierten Polizeibeamten aus Langelsheim auch nicht beruhigen. Im Gegenteil, er beleidigte die Polizisten auch noch. Da er zudem unter Alkoholeinfluss stand, wurde er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam nach Goslar gebracht, zuvor wurde ihm noch eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht in Langelsheim

In der Zeit von Do., 21.01.2021, 12.00 Uhr, bis Fr., 22.01.21, 18.00 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Torbogen einer Hauswand in Langelsheim, Breite Straße. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschl. unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

