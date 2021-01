Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg von Freitag, dem 29.01.2021 bis Sonntag, dem 31.01.2021

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, dem 28.01.2021, 16.30 Uhr bis Freitag, dem 29.01.2021, 12.00 Uhr wurden von einem Pkw Renault Clio, der auf dem Parkplatz Berliner Platz abgestellt war, beide Kennzeichen entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg.

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, dem 30.01.2021, gegen 01.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Bad Harzburger mit seinem Pkw die Bismarckstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 30.01.2021, gegen 12.00 Uhr, kam es in 38667 Bad Harzburg, OT Harlingerode, Krautgarten, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines silberfarbenen SUV stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und beschädigte diesen erheblich im Frontbereich. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden. / Hau.

