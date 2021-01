Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis

AalenAalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Pkw macht sich selbstständig

Am Samstag um 16:00 Uhr machte sich ein geparkter Pkw Citroën in der Sonnenhalde selbstständig und rollte auf der leicht abschüssigen Straße gegen einen geparkten Pkw-Toyota. Offenbar hatte es der 37-jährige Fahrer unterlassen, sein Auto ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro.

Lauchheim: Aufgrund Straßenglätte von der Fahrbahn abgekommen.

Am Sonntagmorgen gegen 06:10 Uhr befuhr eine 18-jährige Audi-Fahrerin die B 29 von Lauchheim in Richtung Bopfingen. Kurz vor der Einmündung nach Röttingen verlor sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie zunächst gegen die Leitplanke und wurde abgewiesen. In der Folge kollidierte sie mit der Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite und kam dort zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell