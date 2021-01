Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Fahrt unter Drogeneinfluß

AalenAalen (ots)

Satteldorf: Berauscht auf der Autobahn unterwegs Pech hatte ein 31jähriger VW-Fahrer am Freitagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, als er mit seinem Fahrzeug auf der A6 zwischen Kirchberg und Crailsheim in Richtung Nürnberg unterwegs war. Bei einer Routinekontrolle durch eine Streife der Autobahnpolizei Kirchberg wurde bei dem Fahrer festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies hatte für ihn zur Folge, dass er eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen musste. Außerdem kommt eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss auf ihn zu.

Gaildorf: Hausfassade beschmiert Am Freitagabend in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:55 Uhr beschmierten Unbekannte in der Bahnhofstaße die Fassade eines Hauses mit gelber Flüssigkeit. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/4000).

