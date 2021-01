Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Trunkenheitsfahrt

AalenAalen (ots)

Aalen: Einbruch in Wohnung Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, brachen Unbekannte in die Wohnung eines Hauses in der Ulmer Straße in Aalen ein. Die Höhe des Diebesgutes betrug mehrere tausend Euro. Zeugen, die hierzu nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (07361/524-0) zu melden.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: In Schlangenlinien gefahren - Führerschein weg Am Freitagmittag, gegen 11:45 Uhr, meldete ein Zeuge bei der Polizei, dass er bei einer Tankstelle in der Heubacher Straße Einmündung zur Straße In der Vorstadt einen Skoda-Fahrer beobachtete, welcher in Schlangenlinien fuhr und hierbei mehrere blaue Tonnen touchierte. Zu einer Gefährdung des Zeugen und einem Schaden an den Tonnen sei es aber nicht gekommen. Bei der anschließenden Fahndung durch die hinzugerufenen Polizeistreifen, konnte das Fahrzeug schließlich an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters parkend und mit noch warmer Motorhaube festgestellt werden. Dort trafen die Beamten auch den vermeintlichen Fahrer, ein 52jähriger Mann, an. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Atemalkoholwert, welcher über dem erlaubten Grenzwert lag und die absolute Fahruntüchtigkeit bescheinigte. Daher musste der Mann im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

