POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 08:00 Uhr: Zwei Verkehrsunfälle und eine gefährdete Fußgängerin Die Ereignisse der Silvesternacht werden gesondert berichtet.

Rems-Murr-Kreis - Stand 08:00 Uhr: Zwei Verkehrsunfälle und eine gefährdete Fußgängerin Die Ereignisse der Silvesternacht werden gesondert berichtet.

Auenwald - Unfall unter Alkoholeinfluss Gegen 05.00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz die Oberbrüdener Straße von Backnang-Steinbach in Richtung Oberbrüden, kam alleinbeteiligt mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit diesem. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden. Neben einem Sachschaden von 30 000 Euro am Fahrzeug, sind leichte Verletzungen beim Verunfallten die Folge.

Plüderhausen - Vorfahrt missachtet Am 31.12.2020, gegen 19.45 Uhr, befuhr eine 19-jährige Lenkerin eines Renault die Wilhelm-Bahmüller-Straße und bog, unter Missachtung der Vorfahrt eines 41-jährigen Lenkers eines Smart, in die bevorrechtigte Adelberger Straße ab. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden von rund 3 000 Euro.

Weinstadt - Fußgängerin gefährdet Am 31.12.2020, gegen 14.20 Uhr, lief eine 76-jährige Fußgängerin im Bereich der Kreuzung des Lußackerwegs und der Stettener Straße, als plötzlich ein auffällig roter BMW in eben diesem Bereich durch eine Driftbewegung auf den Gehsteig fährt. Die Fußgängerin konnte nur durch einen Sprung in den angrenzenden Grünstreifen einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950-422 zu melden.

